Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу»

Поражением завершило минское «Динамо» домашнюю серию. 6 октября «зубры» уступили казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:4 (0:0, 1:2, 1:2).

У минского клуба забивали Франсис Паре и Тему Пулккинен. Игра прошла при аншлаге — на «Минск-Арене» присутствовало 15 086 болельщиков.

В двух предыдущих домашних матчах «Динамо» обыграло «Сочи» и «Трактор». Следующий матч «зубры» сыграют 9 октября в Риге против местного «Динамо».

После 14 матчей минское «Динамо» с 15 очками занимает 6-е место в таблице Западной конференции.