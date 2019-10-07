Вудкрофт: в матче с «Ак Барсом»мы не сделали достаточно для победы

С минским «Динамо» тяжело играть любой команде КХЛ, если оно придерживается плана, заявил главный тренер Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции после домашнего поражения от лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» со счетом 2:4 (0:0, 1:2, 1:2).

Фото ХК «Динамо-Минск»

«После матча я обычно беру некоторое время, чтобы обдумать все мысли, которые хочу сказать своим хоккеистам. Но хорошая новость в том, что большую часть матча мы показывали хорошую игру. Если хоккеисты выполняют все, что просит тренерский штаб, то мы очень тяжелый оппонент для любого соперника», — сказал канадец.

Перед поражением от «Ак Барса» белорусский клуб восемь матчей подряд набирал очки (3 победы в основное время, 2 — в овертайме, 1 поражение в овертайме, 2 — по буллитам).

«В этом матче мы не сделали достаточно для победы, допустили ошибки, которые нельзя допускать в играх с соперниками уровня «Ак Барса». Такие команды заставляют тебя платить даже за мельчайшие недочеты. У нас есть хорошая пятерка для игры в большинстве, но если один игрок отклоняется от плана и другие этого не ожидают, то в некоторых моментах игра выглядит неорганизованной. Кто-то из парней все же выбивался и не был на одной волне. Когда ты получаешь перевес 5 на 3 (в середине второго периода при счете 0:2 — БелаПАН.), ты просто обязан его реализовывать... Нам остается учиться, стараться не допускать таких ошибок и идти дальше. У нас впереди очень важная неделя», — сказал Вудкрофт.

По словам главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, его команда не энергично провела первый период, однако игру перевернули курьезная шайба нападающего Даниса Зарипова практически из центра площадки в начале второго периода и еще один гол казанцев через четыре минуты.

Как считает Квартальнов, у «Динамо» было много возможностей забросить шайбу и это уже совсем другая команда, чем в конце августа в Риге на Кубке Латвийской железной дороги («Ак Барс» тогда победил «Динамо» 3:0). «Я где-то прочитал: не бойтесь медленно расти, бойтесь не расти. Команда Минска очень растет, прогрессирует, и мне это очень импонирует. Очень тяжело с ней играть», — считает тренер.

После 14 матчей «Динамо» с 15 очками входит в зону плей-офф, занимая шестое место в Западной конференции (4 победы в основное время, 2 — в овертайме, 5 поражений в основное время, 1 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 42-41).

Бомбардиры (гол+пас): Тему Пулккинен — 14 (9+5), Дрю Шор — 13 (2+11), Франсис Паре, Шейн Принс — по 11 (4+7), Андрей Костицын — 9 (5+4).

Следующие три матча «Динамо» проведет на выезде: 9 октября — с рижским «Динамо», 11-го — с «Йокеритом», 13-го — с «Витязем».

После провального предыдущего сезона Александр Лукашенко пригрозил динамовцам тюрьмой, если и следующий окажется таким же.