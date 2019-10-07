На пожаре в Бобруйске погиб молодой мужчина

Молодой мужчина погиб в результате пожара, произошедшего в Бобруйске.

По информации регионального управления МЧС, трагедия произошла накануне поздно вечером в одном из домов по улице Первого мая.

В ходе тушения огня в одной из комнат было обнаружено тело 33-летнего брата хозяйки жилища.

Как сообщается, пожар уничтожил крышу и имущество в доме.

Всего за истекшие дежурные сутки на территории страны произошли 22 возгорания (с начала года 4805).