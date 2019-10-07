На пожаре в Бобруйске погиб молодой мужчина
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Молодой мужчина погиб в результате пожара, произошедшего в Бобруйске.
По информации регионального управления МЧС, трагедия произошла накануне поздно вечером в одном из домов по улице Первого мая.
В ходе тушения огня в одной из комнат было обнаружено тело 33-летнего брата хозяйки жилища.
Как сообщается, пожар уничтожил крышу и имущество в доме.
Всего за истекшие дежурные сутки на территории страны произошли 22 возгорания (с начала года 4805).
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