Холодные воздушные массы с северных морей накрыли Беларусь
Погоду на территории Беларуси в понедельник, седьмого октября, продолжат формировать холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие на территорию нашей страны с северных морей.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.
Как отмечается, практически во всех регионах пройдут дожди (местами выпадет мокрый снег. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного.
Максимально воздух прогреется в середине дня до +3..+8°С.
В столице вероятность осадков очень велика (70-80%). Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром около 0°С;
- днем +4..+6°С;
- вечером +1..+3°С.