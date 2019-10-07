Холодные воздушные массы с северных морей накрыли Беларусь

Погоду на территории Беларуси в понедельник, седьмого октября, продолжат формировать холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие на территорию нашей страны с северных морей.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Как отмечается, практически во всех регионах пройдут дожди (местами выпадет мокрый снег. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного.

Максимально воздух прогреется в середине дня до +3..+8°С.

В столице вероятность осадков очень велика (70-80%). Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: