Холодные воздушные массы с северных морей накрыли Беларусь

/ Общество
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Погоду на территории Беларуси в понедельник, седьмого октября, продолжат формировать холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие на территорию нашей страны с северных морей.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Как отмечается, практически во всех регионах пройдут дожди (местами выпадет мокрый снег. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного.

Максимально воздух прогреется в середине дня до +3..+8°С.

В столице вероятность осадков очень велика (70-80%). Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром около 0°С;
  • днем +4..+6°С;
  • вечером +1..+3°С.
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Тэги: погода

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