В сети появилась информация о смерти Анастасии Заворотнюк — окружение актрисы просит не спекулировать на ее здоровье

Накануне несколько телеграм-каналов сообщили о смерти популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Фото с сайта mignews.com

Как отмечалось, сотрудник клиники, в которой находится Анастасия, сообщил в переписке, что «моя прекрасная няня» ушла из жизни пятого октября. Впрочем, в лечебном учреждении заявили, что такого работника в штате клиники нет.

Стас Христов, концертный директор Заворотнюк, выступил с официальным заявлением, в котором от имени актрисы и ее близких призвал СМИ «прекратить спекуляции вокруг ее здоровья» и «верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ».

Он отметил, что члены семьи Анастасии не готовы комментировать состояние ее здоровья.

Недавно сообщалось, что бывшая сотрудница медцентра заявила, что тайно снимала Заворотнюк и теперь готова продать видео и фото.

23 сентября сообщалось, что на НТВ вышел сюжет, в котором женщина, проходящая лечение в той же клинике, что и Заворотнюк, заявила о состоянии актрисы: «Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…».

До этого появилась обнадеживающая информация о том, что Заворотнюк была сделана вторая операция и все еще может закончиться хэппи-эндом.

Как ранее отмечал академик РАН, почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов, диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Не так давно СМИ писали, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

По словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.

На этой неделе сообщалось, что после трехнедельного обследования специалисты частной клиники, где находится «моя прекрасная няня», пришли к выводу, что опухоль неоперабельна. Теперь ее будут поддерживать только медикаментами. На данный момент состояние Анастасии оценивается как стабильно тяжелое.