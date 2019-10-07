Стало известно, почему глава европейской дипломатии Федерика Могерини не приехала в Минск

Европейский комиссар по политике добрососедства и переговорам о расширении Йоханнес Хан рассказал, почему верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Беларусь.

«Я был уверен, что моя коллега, госпожа Могерини, будучи в Беларуси в эти дни продолжит переговоры, но, к сожалению, визит не состоялся, потому что президент Беларуси тоже находится не в стране», — заявил Хан в интервью ОНТ .

Он выразил надежду на то, что «визовое соглашение будет подписано, как и соглашение о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью».

Напомним, ранее в пресс-службе ЕС БелаПАН сообщили, что «визит верховного представителя в Беларусь, как и мероприятие высокого уровня в рамках Восточного партнерства, отложены в связи с изменениями в графиках ряда участников и по итогам контактов с принимающей стороной».

В какие сроки может состояться отложенный визит, в ЕС не сообщили.