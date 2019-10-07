Что Лукашенко пожелал Путину в день рождения

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В день 67-летия президента России Александр Лукашенко направил Владимиру Путину поздравительное послание.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По мнению Лукашенко, в фундаменте «значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы», лежат «последовательные усилия, огромный труд и самоотдача» Путина.

Президент Беларуси причислил коллегу к числу мировых лидеров современности, которые пользуются большим авторитетом и влиянием на международной арене».

Лукашенко пожелал Путину «крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов».
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Тэги: Лукашенко-Путин день рождения Путина Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко

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