Что Лукашенко пожелал Путину в день рождения

В день 67-летия президента России Александр Лукашенко направил Владимиру Путину поздравительное послание.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По мнению Лукашенко, в фундаменте «значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы», лежат «последовательные усилия, огромный труд и самоотдача» Путина.

Президент Беларуси причислил коллегу к числу мировых лидеров современности, которые пользуются большим авторитетом и влиянием на международной арене».

Лукашенко пожелал Путину «крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов».