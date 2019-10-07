Субъекты хозяйствования в налоговые органы физически не обращаются — Наливайко

Белорусский бизнес общается с налоговой службой дистанционно. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

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По данным министра, около 90% юридических лиц и примерно 70% индивидуальных предпринимателей выбрали формат электронного взаимодействия с налоговой службой.

«Приходят в налоговые органы, как правило, физические лица, которые либо редко взаимодействуют с налоговыми органами, либо делают это в силу привычки, может быть, нежелания», — сказал Сергей Наливайко.

При этом 95–96% налогоплательщиков в Беларуси — это законопослушные субъекты хозяйствования, отметил министр. И только 1% плательщиков умышленно занижают налоговую базу, чтобы уменьшить налоговые платежи.

Сергей Наливайко также заверил, что в 2020 году белорусская налоговая система меняться не будет, а ставки по платежам не уменьшатся и не увеличатся. До 2021 года государство намерено соблюдать мораторий в связи с принятием нового Налогового кодекса.