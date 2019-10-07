ДТП на выезде из Минска: четыре машины, один погибший, трое пострадавших

Крупное ДТП случилось утром 7 октября на проспекте Независимости на выезде из Минска. Погиб водитель одного из автомобилей.

По предварительной информации, примерно в 10:45 водитель автомобиля «Форд», который ехал из Уручья, попытался развернуться на встречную полосу движения и столкнулся с ехавшим ему навстречу микроавтобусом «Мерседес».

После удара «Форд» развернуло, и он столкнулся с легковым «Мерседесом», который, в свою очередь, столкнулся с «Маздой».

Водитель «Форда» погиб на месте аварии, а его пассажир госпитализирован. Бригады скорой помощи также доставили в больницу водителя и пассажира легкового «Мерседеса». Водитель «Мазды» не пострадала.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС и Следственного комитета.