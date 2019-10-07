В Минске придумали, как бороться с «зайцами»

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В Минске будет опробован новый способ борьбы с безбилетными пассажирами. Уже со вторника любителям проезда на халяву необходимо быть предельно внимательным.

По словам руководителя филиала «Агентство Минсктранс» Сергея Ласицкого, новый метод заключается во внезапности контроля (между остановками).

На такой шаг столичные транспортники пошли в связи с тем, что традиционные способы «охоты на зайцев» не приносили должного результата — безбилетники успевали покинуть салон автобуса (троллейбуса, трамвая).

Теперь же, контролеры будут заходить между остановками в первую дверь, блокировать электронные устройства и проводить процедуру проверки проездных документов.
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Тэги: безбилетный проезд зайцы безбилетники Минсктранс контролеры Персона: Сергей Ласицкий Город: Минск

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