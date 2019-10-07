В Беларуси переписали уже почти 660 тыс. человек

На 10 часов 7 октября в переписи населения Беларуси приняло участие 656,9 тыс. человек, из них с помощью интернета — 366,7 тыс. человек.

Как сообщили в Белстате, заполнить анкету можно сайтах перепись.бел и census.by с 4 по 18 октября, а также прийти на стационарные переписные участки с 4 по 30 октября. Их адреса указаны на сайте Белстата.

К тем же, кто не воспользовался одним из указанных способов, с 21 по 30 октября придут переписчики. У них должны быть планшеты, соответствующее удостоверение и сумка с логотипом переписи.