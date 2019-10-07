Мархель о возвращении Глеба в сборную: надо держать уровень, а не в «Ислочи» выходить на замену

Чтобы вернуться в сборную, Александру Глебу «надо держать уровень, а не в «Ислочи» на замену выходить», заявил главный тренер национальной футбольной команды Михаил Мархель на пресс-конференции 7 октября в преддверии домашних отборочных матчей чемпионата Европы против Эстонии (10 октября) и Голландии (13-го).

«Будет день — будет пища, за всю карьеру у меня разные случаи были», — сказал Мархель. При этом он призвал относиться «с долей иронии» к своему недавнему заявлению, что возьмет Глеба, которому 1 мая исполнилось 38 лет, если сборная выйдет на ЧЕ-2020 через Лигу наций.

«Я с большим уважением отношусь к игроку. Если он захочет провести прощальный матч — без проблем», — заявил тренер.

Он подчеркнул, что в обеих предстоящих встречах отбора команда будет бороться за победу. «Мы давно не играли в Минске, чувствуем ответственность перед болельщиками. Это официальные матчи, и нам нужны рейтинговые очки. Мы должны создать сборную, которая весной сможет реально претендовать на чемпионат Европы», — сказал тренер, имея в виду финальную часть Лиги наций, где разыгрывается путевка на Евро-2020.

Мархель рассчитывает, что на поединке с Голландией на 22-тысячном стадионе «Динамо» будет аншлаг, поскольку «не каждый месяц приезжают команды такого уровня». «Надеюсь, что и на Эстонию придет много зрителей, ведь в сентябре в Таллинне нам матч удался и в плане результата (победа 2:1), и игры», — заявил он.

На данный момент главком определился с игроками, которые будут готовиться к поединкам с голландцами и эстонцами:

вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Антон Чичкан (БАТЭ), Егор Хаткевич («Ислочь»);

защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Казахстан), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер»), Захар Волков (БАТЭ), Никита Наумов («Жетысу», Казахстан), Николай Золотов («Витебск»);

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — «Шахтер»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба — «Минск»);

нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия).

Положение команд в группе С:

Германия — 12 очков (5 игр; разница мячей 17-6), Северная Ирландия — 12 (5; 7-4), Голландия — 9 (4; 14-5), Беларусь — 3 (5; 3-10), Эстония — 0 (5; 2-18).

В финальную часть Евро-2020 выходят две первые сборные.

Оба матча будут показаны в прямом эфире одного из телеканолов национальной государственной телерадиокомпании.