Представитель Фонда Аденауэра: Германия поддерживает позицию Беларуси в российско-украинском конфликте

Беларусь становится более белорусской — такое мнение высказал директор белорусского офиса немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра Якоб Вёлленштайн, открывая 7 октября II форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

Он напомнил, что несколько недель назад прошли мемориальные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, в мае 2020 года будет отмечаться 75-летие ее окончания. «Тогда немецкая агрессия коснулась почти каждой белорусской семьи. И почти каждая немецкая семья была вовлечена в ту войну тоже», — отметил Вёлленштайн.

«Недалеко отсюда в недавнем времени мы снова получили ситуацию, очень схожую с войной, хотя и обусловленную совершенно иными обстоятельствами. Из нашей истории мы знаем, что даже ограниченный конфликт может иметь потенциал к погружению всего континента в пожар войны. Именно эта пропасть и имеется в виду в названии форума в этом году», — добавил представитель фонда.

По его словам, Германия «хочет внести свой вклад в поддержание мира», что находит свое отражение в «помощи федерального правительства в разрешении украинского кризиса, деятельности политических фондов». Беларусь «тоже идет по пути разрядки конфликта, беря на себя роль посредника и донора региональной безопасности». Германия «целиком и полностью приветствует и поддерживает такую позицию», отметил Вёлленштайн.

«Недавно я прочитал в аналитической статье американского фонда Jamestown Foundation, что сегодня Беларусь приобретает югославские черты — имелось в виду сравнение с Тито и его отношениями с Москвой, — сказал Вёлленштайн. — Мое впечатление, скорее, что Беларусь становится более белорусской. Люди в Беларуси очень ценят гостеприимство. Это все более выразительно отражается во внешней политике. Политики стремятся к разрешению региональных конфликтов и приглашают представителей конфликтующих сторон к переговорам».

«С другой стороны, — добавил представитель фонда Аденауэра, — страна заново открывает свои традиции, культуру и язык. Здесь Беларусь не делает ничего иного, кроме как реализует свои естественные права. К ним, конечно, относится и самостоятельная внешняя политика, в рамках которой развиваются отношения с классическими союзниками и уважаются существующие альянсы, но в то же время в соответствии с собственными интересами и ценностями Беларусь стремится к хорошим отношениям со всеми сторонами».

Фонд им. Конрада Аденауэра предпринимал попытку регистрации в Беларуси в 2004 году, но получил отказ. В недавнем интервью БелаПАН новый посол ФРГ Манфред Хутерер сообщил, что Германия обсуждает с белорусским правительством возможность открытия в Беларуси филиалов немецких политических фондов, в том числе фонда Аденауэра. Он отметил, что фонд реализует в Беларуси хорошие программы, несмотря на то, что здесь нет его представительства. В качестве примера посол привел нынешний форум «Минского диалога» по безопасности.