До конца года Лукашенко может совершить визит в одну из стран Евросоюза

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До конца нынешнего года президент Беларуси может посетить Евросоюз. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» 7 октября в Минске.


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«Съездит. Придет время и съездит. Подождите, через некоторое время узнаете. Будет через некоторое время визит. В этом году, я надеюсь, мы совершим нормальный полноценный визит, в том числе на пространство ЕС», — сказал Макей, отвечая на вопрос, когда Лукашенко посетит какую-нибудь страну Евросоюза, сообщает БелаПАН.

На вопрос, касается ли будущий визит возможного подписания с ЕС соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии, Макей ответил:

«Вопрос к нашим европейским партнерам. Мы, в принципе, готовы к подписанию, но мы сейчас ждем ответа от наших европейских партнеров. Когда получим сигнал о том, что они готовы подписывать, тогда будем определяться с датой и местом подписания».

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Александр Лукашенко Владимир Макей

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