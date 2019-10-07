Представитель Госдепартамента: Беларусь всегда будет иметь особые отношения с Россией

У Соединенных Штатов нет задачи изменить отношения между Беларусью и Россией, заявил директор офиса Восточной Европы Государственного департамента США Брэд Фреден 7 октября на пленарной сессии II Форума «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

«С учетом географического положения страны, ее экономики и политики, понятно, что она всегда будет иметь особый формат отношений со своим крупнейшим соседом на Востоке. У нас абсолютно нет задачи изменить эти отношения», — подчеркнул он.

Вместе с тем, отметил Фреден, США заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Беларусью. В качестве примера таких стремлений он привел состоявшийся 17 сентября визит в Минск заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.

«Мы обменялись решением о возвращении послов в качестве следующего шага по нормализации и укреплению наших двусторонних отношений с Беларусью», — напомнил представитель Госдепартамента.

«Хейл тогда сказал, а я хотел бы повторить, что мы с нетерпением ждем укрепления и углубления нашего сотрудничества с Беларусью в тех направлениях, где у нас есть общие интересы. Среди этих интересов — нераспространение оружия, вопросы энергетики и иные сферы, в которых, как мы полагаем, мы можем работать вместе», — заявил Фреден.

По его словам, сегодня «интересное время» в этом регионе Европы. Он обратил внимание на политические преобразования, которые происходят в Молдове, Украине. Об Украине, добавил представитель Госдепартамента, сложно говорить, «не затрагивая вопросы конфликта, который там продолжается до сих пор».

«Пять лет прошло с тех пор, как Россия оккупировала Крым и запустила конфликт на Востоке Украины. Тысячи людей погибли в конфликте, который изначально был создан российским правительством. Факт остается фактом, что Россия, если захочет, может хоть завтра положить конец этому конфликту. Мы хотим, чтобы Россия уважала своих соседей. Мы хотим всячески оказывать противодействие дестабилизирующим действиям со стороны России. Возможность для диалога до сих пор остается открытой, главное, чтобы Россия приняла решение прекратить деструктивную деятельность», — подчеркнул Фреден.