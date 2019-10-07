Макей: Беларусь готова к подписанию дорожных карт по интеграции с Россией

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Беларусь готова к подписанию дорожных карт по интеграции с Россией, как только они будут подготовлены, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, общаясь с журналистами на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» 7 октября в Минске.


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«Мы должны работать сейчас над выполнением тех задач, которые поставлены главами государств. А задачи поставлены — работать над 31 дорожной картой, — сказал он. — Мы готовы к подписанию этих дорожных карт, как только они будут подготовлены. Но вопрос в том, что, работая над стратегическими какими-то задачами и достижением стратегических целей, надо решать и те проблемы, которые лежат на поверхности».

На вопрос БелаПАН, когда с планами по углубленной интеграции с Россией ознакомят белорусскую общественность, Макей ответил: «Так уже ж все сказано. Никаких опасностей нет».
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Владимир Макей

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