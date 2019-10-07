Почти две тысячи минских жилых домов нуждаются в тепловой модернизации

Всего в городе около 7 тысяч жилых домов. К самому низкому показателю энергоэффективности относятся порядка 2 тысяч.

«Наибольшие тепловые потери происходят на наружных ограждающих конструкциях (оболочка постройки) с низким сопротивлением теплопередачи и воздухообменом. Именно такие дома и нуждаются в тепловой модернизации в первую очередь», — сказал заместитель начальника Минского городского управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Игорь Квасовка, которого цитирует агентство «Минск-Новости» .

Процесс будет поэтапным. В перечень работ войдет утепление стен, кровли, перекрытий чердаков и подвалов, реконструкция и техническая модернизация систем отопления и горячего водоснабжения и многое другое.