Почти две тысячи минских жилых домов нуждаются в тепловой модернизации

/ Общество
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Всего в городе около 7 тысяч жилых домов. К самому низкому показателю энергоэффективности относятся порядка 2 тысяч.

«Наибольшие тепловые потери происходят на наружных ограждающих конструкциях (оболочка постройки) с низким сопротивлением теплопередачи и воздухообменом. Именно такие дома и нуждаются в тепловой модернизации в первую очередь», — сказал заместитель начальника Минского городского управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Игорь Квасовка, которого цитирует агентство «Минск-Новости».

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Процесс будет поэтапным. В перечень работ войдет утепление стен, кровли, перекрытий чердаков и подвалов, реконструкция и техническая модернизация систем отопления и горячего водоснабжения и многое другое.
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Тэги: тепловая модернизация жилья ремонт дома Персона: Игорь Квасовка Город: Минск