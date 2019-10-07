«Счастливы жить в диктатуре». Анархисты провели акцию у отеля, где проходит форум «Минского диалога»

Представители анархистского движения присоединились к проходящему возле столичной гостиницы «Марриотт» предвыборному пикету гражданской кампании «Европейская Беларусь».

В «Марриотте» сегодня проходит форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» с участием в том числе министра иностранных дел Владимира Макея.

Пять загримированных под персонажа фильма «Джокер» анархистов развернули черный баннер с надписью: «Мы так счастливы жить при диктатуре» и зажгли дымовые шашки.

Как пояснил БелаПАН один из участников акции Вячеслав Косинеров, они протестуют «против сдачи Беларуси», а своим гримом проводят параллели с недавно вышедшим на экраны фильмом «Джокер», посвященном социальному неравенству, «которое порождает насильственные формы борьбы».

«Это токсичное, злобное и трусливое общество, которое решило не защищать себя и своих людей. Оно порождает такие ужасные [как в фильме] формы протеста. Мы — кривое зеркало того, что происходит в обществе. И мы пришли сюда, чтобы показать, что продавать нашу страну, торговать нашими правами мы не позволим. Тут не так много людей, которые готовы бороться, но мы готовы», — заявил Косинеров.

За происходящим наблюдали сотрудники милиции в штатском. Они снимали происходящее на видео, а также предупредили анархистов об административной ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.