Все русскоязычные школы в Украине за год перейдут на национальный язык

Украина переведет все русскоязычные школы на украинский язык с сентября 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Хотя таких школ мало, они еще остаются в стране, сказала министр. В то же время школы языков меньшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза, переведут на украинский с сентября 2023 года.

«В этих школах, где обучение будет вестись в основном на украинском языке, все равно будет сохранена возможность изучать свой предмет — родной язык на родном языке», — сообщила Новосад.

В случае с русским языком речь идет об отдельном предмете, также школьники смогут посещать факультативы, уточнила министр.

В Украине с 16 июля вступил в силу закон, по которому украинский язык стал единственным государственным на территории страны.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком теперь является основанием для привлечения к юридической ответственности.