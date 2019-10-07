Все русскоязычные школы в Украине за год перейдут на национальный язык

/ Мир
Просмотров: 12

Украина переведет все русскоязычные школы на украинский язык с сентября 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Хотя таких школ мало, они еще остаются в стране, сказала министр. В то же время школы языков меньшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза, переведут на украинский с сентября 2023 года.

«В этих школах, где обучение будет вестись в основном на украинском языке, все равно будет сохранена возможность изучать свой предмет — родной язык на родном языке», — сообщила Новосад.

В случае с русским языком речь идет об отдельном предмете, также школьники смогут посещать факультативы, уточнила министр.

В Украине с 16 июля вступил в силу закон, по которому украинский язык стал единственным государственным на территории страны.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком теперь является основанием для привлечения к юридической ответственности.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина украинский язык Персона: Анна Новосад

Другие материалы на эту тему:

Новый генпрокурор Украины взял «дело Шеремета» на особый контроль

Новый генпрокурор Украины взял «дело Шеремета» на особый контроль

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

В посольстве Украины вручили дипломы выпускникам курсов украинского языка

В посольстве Украины вручили дипломы выпускникам курсов украинского языка

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины