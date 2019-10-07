Макей пообещал, что Беларусь не будет тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности

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Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил, выступая на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» 7 октября в Минске.


Обойдемся без Москвы. Беларусь с помощью Украины может заиметь крылатые ракеты

«Но такая линия поведения с нашей стороны будет иметь смысл, только если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и нацеливать их на нас и на наших союзников, — подчеркнул он. — Только путем ответственного диалога можно отойти от края пропасти глобального конфликта — конфликта, в котором не будет победителей. Только так можно постепенно, шаг за шагом, изменить токсичную атмосферу конфронтации на чистый воздух ответственного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества».

Макей отметил, что Беларусь ранее уже выступала с инициативой по установлению партнерства между ОДКБ и ООН, а также заявляла о необходимости конструктивного взаимодействия между ОДКБ и НАТО во избежание новых разделительных линий на континенте.

«Ненормально, когда два крупнейших военно-политических блока практически не разговаривают друг с другом», — заявил глава МИД Беларуси.
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Тэги: ОДКБ НАТО Беларусь-Россия ракета

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