В Минске с поличным задержали крупного наркодилера из России

Позже в Смоленске изъяли 8 кг его товара.

/ Общество
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Крупного наркодилера из России задержали оперативники на улице Неманской.

По информации пресс-службы МВД, 36-летнего россиянина задержали на съемной квартире в столице, где, у него изъяли 250 граммов наркотика. Около двух сотен доз были у мужчины при себе, еще сотня была спрятана в морозилке.

По данным МВД, речь идет о крупном канале поставки наркотиков из России. Уже после задержания обвиняемого российские оперативники изъяли в Смоленской области еще около 8 кг наркотиков.

Задержанному фигуранту грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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Тэги: распространение наркотиков статья 328 Беларусь-Россия Город: Минск

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