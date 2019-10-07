В Минске с поличным задержали крупного наркодилера из России

Крупного наркодилера из России задержали оперативники на улице Неманской.

По информации пресс-службы МВД, 36-летнего россиянина задержали на съемной квартире в столице, где, у него изъяли 250 граммов наркотика. Около двух сотен доз были у мужчины при себе, еще сотня была спрятана в морозилке.

По данным МВД, речь идет о крупном канале поставки наркотиков из России. Уже после задержания обвиняемого российские оперативники изъяли в Смоленской области еще около 8 кг наркотиков.

Задержанному фигуранту грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.