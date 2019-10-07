Украинский журналист написал заявление в полицию на пресс-секретаря Зеленского
Даниил Яневский решил подать в Нацполицию заявление о совершении преступления пресс-секретарем президента Владимира Зеленского Юлией Мендель.
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Яневский убежден, что действия Мендель являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, «поскольку, применив физическое воздействие на журналиста, пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности».
Мендель набросилась на Андрушко 27 сентября. Позже она заявила, что ее агрессия в отношении корреспондента была вызвана его настойчивым желанием задать свой вопрос главе государства. 28 сентября союз журналистов Украины