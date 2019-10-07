Украинский журналист написал заявление в полицию на пресс-секретаря Зеленского

Даниил Яневский решил подать в Нацполицию заявление о совершении преступления пресс-секретарем президента Владимира Зеленского Юлией Мендель.

По мнению Яневского, спикер главы государства виновна в препятствовании журналистской деятельности. Речь идет об инциденте, когда Мендель оттолкнула журналиста украинской службы радио «Свобода» Сергея Андрушко.

Яневский убежден, что действия Мендель являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, «поскольку, применив физическое воздействие на журналиста, пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности».