Украинский журналист написал заявление в полицию на пресс-секретаря Зеленского

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Даниил Яневский решил подать в Нацполицию заявление о совершении преступления пресс-секретарем президента Владимира Зеленского Юлией Мендель.

По мнению Яневского, спикер главы государства виновна в препятствовании журналистской деятельности. Речь идет об инциденте, когда Мендель оттолкнула журналиста украинской службы радио «Свобода» Сергея Андрушко.

Яневский убежден, что действия Мендель являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, «поскольку, применив физическое воздействие на журналиста, пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности».

Мендель набросилась на Андрушко 27 сентября. Позже она заявила, что ее агрессия в отношении корреспондента была вызвана его настойчивым желанием задать свой вопрос главе государства. 28 сентября союз журналистов Украины призвал Мендель извиниться. Сообщество независимых журналистов «Инициатива 34» потребовало уволить Мендель из-за непрофессионального поведения.
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Тэги: украинские журналисты пресс-секретарь Персона: Даниил Яневский Юлия Мендель Сергей Андрушко Город: Киев

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