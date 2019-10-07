Экс-президент Хорватии назвал минский ПВТ примером для всего мира

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Развитие ИТ-сферы в Беларуси — это пример не только для Европы, но и для всего мира, заявил Степан Месич после посещения белорусского Парка высоких технологий.


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«Я наблюдаю за развитием вашей страны. И те успехи, которые уже есть — они впечатляют. Я все больше убеждаюсь, что ваша страна идет по правильному пути развития и ее ждет большой успех. Также я очень впечатлен и вашими достижениями в сфере высоких технологий. Это пример не только для Европы, но и для всего мира. Нам есть чему поучиться у вас, и мне бы очень хотелось, чтобы хорватские фирмы сотрудничали с компаниями в Беларуси», — отметил Степан Месич, передает пресс-служба ПВТ.

Рабочая встреча состоялась по инициативе хорватской стороны. Делегация находится в Минске с двухдневным визитом и активно изучает возможности сотрудничества в сфере высоких технологий.
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Тэги: ИТ-сфера ПВТ Беларусь-Хорватия Персона: Степан Месич Город: Минск

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