Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели социального сироты в Гомеле

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил дело по доведению до самоубийства 17-летнего социального сироты.

По данным областного УСК, возбуждение уголовного дела дает возможность провести широкий комплекс следственных действий.

Семнадцатилетний Игорь погиб 4 октября. Он спрыгнул с 10-го этажа 12-этажного дома на улице Мазурова в Гомеле.

Один из друзей погибшего сообщил БелаПАН, что накануне трагедии молодой человек высказывал мысли о самоубийстве, так как из-за проблем с поведением его грозили отправить в спецучреждение.

Отец и мать юноши из-за алкоголизма лишены родительских прав, и он находился на государственном обеспечении. По словам друга погибшего, социальное обеспечение — это около 130 рублей пособия в месяц и питание.

«Его инспекторы по делам несовершеннолетних пугали спецшколой. Когда он вернулся из милиции в общежитие, то я видел в его руках нож, он пытался порезать вены. Я посоветовал ему не страдать ерундой. Утром я увидел, что его нет, начал звонить, но не дозвонился. В социальной сети он поставил картинку The End. Потом оказалось, что он спрыгнул с 12-этажки на Мазурова. Причем позвонил еще одному другу и сказал, где он. Тот приехал — и Игорь на его глазах прыгнул с высоты», — сказал учащийся.