Фотофакт. В Кунцевщине доделывают мурал-триптих

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На стенах домов № 134 и 150 на ул. Притыцкого рисуют мурал-триптих. Позже изображение появится и на торце дома № 136.

Организаторы проекта рассказали, что это будет уникальный мурал — три авторские работы, объединенные общей темой: взгляд на сегодняшнюю Беларусь. Одно из творений — граффити, которые создает сербский художник Artez, уже почти готово, передает minsknews.by.

Инициатива сделать такой мурал родилась в процессе диалога администрации Фрунзенского района, минских активистов стрит-арта, а также на основе опроса местных жителей.
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Тэги: мурал стрит-арт Кунцевщина Город: Минск

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