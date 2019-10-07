Фотофакт. В Кунцевщине доделывают мурал-триптих

На стенах домов № 134 и 150 на ул. Притыцкого рисуют мурал-триптих. Позже изображение появится и на торце дома № 136.

Организаторы проекта рассказали, что это будет уникальный мурал — три авторские работы, объединенные общей темой: взгляд на сегодняшнюю Беларусь. Одно из творений — граффити, которые создает сербский художник Artez, уже почти готово, передает minsknews.by .

Инициатива сделать такой мурал родилась в процессе диалога администрации Фрунзенского района, минских активистов стрит-арта, а также на основе опроса местных жителей.