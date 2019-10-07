Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Он опубликовал в твиттере карикатуру на недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.

Источник: Тwitter.com/JimCarrey

«Отец мошенничества сделал Зеленскому предложение, от которого нельзя отказаться», — подписал Керри картинку.

На картину он также поместил саркастическую фразу, которая является отсылкой к сюжету знаменитого романа о мафии Марио Пьюзо «Крестный отец»: «Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери».