Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа
Он опубликовал в твиттере карикатуру на недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.
«Отец мошенничества сделал Зеленскому предложение, от которого нельзя отказаться», —
На картину он также поместил саркастическую фразу, которая является отсылкой к сюжету знаменитого романа о мафии Марио Пьюзо «Крестный отец»: «Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери».