Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

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Он опубликовал в твиттере карикатуру на недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.

Источник: Тwitter.com/JimCarrey

«Отец мошенничества сделал Зеленскому предложение, от которого нельзя отказаться», — подписал Керри картинку.

На картину он также поместил саркастическую фразу, которая является отсылкой к сюжету знаменитого романа о мафии Марио Пьюзо «Крестный отец»: «Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери».
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Тэги: Украина-США Голливуд Персона: Джим Керри Дональд Трамп Владимир Зеленский

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