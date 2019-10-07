Макей принял Кэтрин Эштон

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Глава МИД Беларуси обсудил с Эштон проблематику международной безопасности, ситуацию в регионе, актуальные вопросы белорусско-британских отношений.

Источник: mfa.gov.by

Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (2009—2014) прибыла в белорусскую столицу для участия в международной экспертной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», организованной научно-просветительским учреждением «Совет по международным отношениям "Минский диалог"», сообщила пресс-служба МИД.

Стороны «отдельно затронули перспективы углубления сотрудничества в сфере высшего образования и взаимодействия между университетами Беларуси и Великобритании». С 2017 года Эштон является канцлером в Университете Уорика, который входит в первую десятку национального рейтинга университетов Великобритании.
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Тэги: МИД Беларуси Беларусь-ЕС Беларусь-Великобритания Персона: Кэтрин Эштон Владимир Макей

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