Макей принял Кэтрин Эштон

Глава МИД Беларуси обсудил с Эштон проблематику международной безопасности, ситуацию в регионе, актуальные вопросы белорусско-британских отношений.

Источник: mfa.gov.by

Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (2009—2014) прибыла в белорусскую столицу для участия в международной экспертной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», организованной научно-просветительским учреждением «Совет по международным отношениям "Минский диалог"», сообщила пресс-служба МИД.

Стороны «отдельно затронули перспективы углубления сотрудничества в сфере высшего образования и взаимодействия между университетами Беларуси и Великобритании». С 2017 года Эштон является канцлером в Университете Уорика, который входит в первую десятку национального рейтинга университетов Великобритании.