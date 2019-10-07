Фотофакт. В Пекине открыли самый высокий небоскреб города

/ Мир
Просмотров: 152

Небоскреб CITIC Tower, возведенный американским дизайнерским бюро Kohn Pedersen Fox, стал четвертым по высоте в Китае и восьмым — в мире.

Источник: @HG Esch

Высота 109-этажного здания — 528 метров. Оно находится рядом со штаб-квартирой телеканала CCTV и сильно вделяется на фоне городского пейзажа, сообщает Dezeen.

По словам архитекторов, вдохновением для формы башни стал древнекитайский ритуальный сосуд цзунь, первые археологические находки которого датированы бронзовым веком. Широкая у основания башня сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: CITIC Construction CITIC Group небоскреб Китай Город: Пекин

Другие материалы на эту тему:

Фотофакт. Китай создает концлагеря для уйгуров, казахов и киргизов

Фотофакт. Китай создает концлагеря для уйгуров, казахов и киргизов

Енот прямо по стене забрался на крышу небоскреба

Енот прямо по стене забрался на крышу небоскреба

В многомиллионный аграрный проект под Минском войдут китайские гиганты

В многомиллионный аграрный проект под Минском войдут китайские гиганты

Как Китай отметил 70-летие Победы

Как Китай отметил 70-летие Победы