Фотофакт. В Пекине открыли самый высокий небоскреб города

Небоскреб CITIC Tower, возведенный американским дизайнерским бюро Kohn Pedersen Fox, стал четвертым по высоте в Китае и восьмым — в мире.

Источник: @HG Esch

Высота 109-этажного здания — 528 метров. Оно находится рядом со штаб-квартирой телеканала CCTV и сильно вделяется на фоне городского пейзажа, сообщает Dezeen .

По словам архитекторов, вдохновением для формы башни стал древнекитайский ритуальный сосуд цзунь, первые археологические находки которого датированы бронзовым веком. Широкая у основания башня сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах.