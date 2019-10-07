Ученые опровергли миф о том, что кофе приводит к обезвоживанию

Сторонники популярной теории о том, что нужно выпивать по два литра воды в день, часто говорят, что в этих литрах не должны учитываться кофе и чай, как напитки, обладающие мочегонным эффектом. Исследователи из австралийского Университета Гриффит выяснили, имеет ли под собой почву такая точка зрения.

Для начала они проанализировали знаменитое исследование 1928 года, которое стало отправной точкой для зарождения мифа о том, что кофе обезвоживает, передает NV.ua .

Действительно первые чашки кофе или чая могут привести к обезвоживанию организма. Но эти «первые чашки» большинство людей выпили в детстве. При достаточно регулярном потреблении эффект обезвоживания от приема кофе пропадает.