Ученые опровергли миф о том, что кофе приводит к обезвоживанию

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Сторонники популярной теории о том, что нужно выпивать по два литра воды в день, часто говорят, что в этих литрах не должны учитываться кофе и чай, как напитки, обладающие мочегонным эффектом. Исследователи из австралийского Университета Гриффит выяснили, имеет ли под собой почву такая точка зрения.


Ученые развенчали устоявшийся миф о кофе

Для начала они проанализировали знаменитое исследование 1928 года, которое стало отправной точкой для зарождения мифа о том, что кофе обезвоживает, передает NV.ua.

Действительно первые чашки кофе или чая могут привести к обезвоживанию организма. Но эти «первые чашки» большинство людей выпили в детстве. При достаточно регулярном потреблении эффект обезвоживания от приема кофе пропадает.

 
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