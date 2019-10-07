Дефицит педиатров в Беларуси превышает 25%

Укомплектованность врачами-педиатрами за последние годы несколько увеличилась и составляет 74,3%, сообщила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая на пресс-конференции.

По ее словам, практически везде соблюдается норматив обеспеченности педиатрами — один на 800 детей. Лучше всего обеспечена детскими врачами Гродненская область, худшая ситуация в Могилевской.

«Для улучшения ситуации с нехваткой педиатров принимаются меры. В Гомельском и Витебском медицинских университетах у нас нет педиатрического факультета, поэтому уже третий год подряд там в субординатуру по педиатрии дополнительно направляются студенты лечебного факультета. В последние два года увеличен набор на педиатрические факультеты, увеличен целевой набор. Формируется прогноз потребности на 5 и 10 лет по врачам педиатрического профиля», — сказала представитель Минздрава.

В Беларуси более 3,5 тыс. педиатров (участковых — 2,2 тыс.).