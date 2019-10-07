В Москве возмутились переводом русскоязычных школ Украины на государственный язык

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о переводе с сентября 2020 русскоязычных школ в Украине на государственный язык обучения.


Все русскоязычные школы в Украине за год перейдут на национальный язык

«Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В России призвали украинскую власть пересмотреть свою языковую политику.
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Тэги: украинский язык Украина-Россия украинизация Город: Москва

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