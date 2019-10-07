Рекордный выброс метана зафиксировали на севере России
В Восточно-Сибирском море заметили самый мощный фонтан газа, который доводилось наблюдать ученым. Он в девять раз превышал среднепланетарные значения.
Об этом сообщили ученые из Томского политехнического университета.
По словам руководителя экспедиции, профессора ТПУ и члена-корреспондента РАН Игорь Семилето, это самый мощный фонтан, который доводилось наблюдать: ранее такого никто не регистрировал.
Площадь газового фонтана составила 4-5 квадратных метров. Пробу удалось взять даже без спецустройств: воду можно было зачерпывать ведрами. Газ в сжатом виде увезли в нескольких баллонах.