Рекордный выброс метана зафиксировали на севере России

В Восточно-Сибирском море заметили самый мощный фонтан газа, который доводилось наблюдать ученым. Он в девять раз превышал среднепланетарные значения.

Об этом сообщили ученые из Томского политехнического университета.

По словам руководителя экспедиции, профессора ТПУ и члена-корреспондента РАН Игорь Семилето, это самый мощный фонтан, который доводилось наблюдать: ранее такого никто не регистрировал.

Площадь газового фонтана составила 4-5 квадратных метров. Пробу удалось взять даже без спецустройств: воду можно было зачерпывать ведрами. Газ в сжатом виде увезли в нескольких баллонах.