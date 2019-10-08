Атмосферный фронт принес в Беларусь мокрый снег

/ Общество
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Во вторник, восьмого октября, погоду на территории Беларуси будет формировать малоактивный атмосферный фронт и холодная неустойчивая воздушная масса.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно в северных районах выпадут осадки (дождь и мокрый снег).

Ветер юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется от +3°C (на севере) до +10°C (на юге).

В столице облачно с прояснениями. Вероятность осадков (дождь и мокрый снег) очень высока (70-80%). Ветер юго-западный умеренный. Столбик термометра в течение суток:

  • утром +2 +4°C;
  • днем +5..+7°C;
  • вечером +4..+6°C.
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Тэги: погода мокрый снег

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