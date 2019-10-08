Путин поднял зарплату себе и Медведеву

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении себе заработной платы.

Фото пресс-службы Кремля

Кроме него самого, «счастье свалилось» на голову премьер-министра, руководителей Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Повышение составит 4,3 процента, пишут «Известия».

Также выше жалование станет у ряда сотрудников МИД и госслужащих федерального уровня (в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами).

В Кремле уже поспешили успокоить недовольных, заявив, что данное повышение носило плановый характер.
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Тэги: зарплата Персона: Владимир Путин

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