Лукашенко принял кадровое решение по силовому блоку

Александр Лукашенко принял кадровое решение, касающееся силового блока.

Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщается, полковник Роман Подлинев (до этого занимавший должность руководителя Управления международного сотрудничества Государственного пограничного комитета) назначен заместителем председателя ГПК.

Таким образом, он стал четвертым зампредом (информация об увольнении или переводе на другую должность кого-то из действующих замов пока отсутствует).

Напомним, Лукашенко первого июня 2018 года при посещении погранзаставы «Дивин» (Кобринский район) заявил о возможном сокращении численности белорусских военнослужащих. Однако он заметил, что погранвойска сокращение не должно коснутся.

«Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2-3 тыс., оставив им (пограничникам) эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек», — подчеркнул глава государства, который в свое время (как и его старшие сыновья) служил на границе.