Минск и Москва вновь не договорились

Анонсированное ранее принятие дорожной карты об отмене роуминга вновь задерживается. Стороны вновь не договорились.

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Как пишет РБК , в ходе встречи глав профильных министерств Константина Носкова и Константина Шульгана, в которой принимали участие представители крупнейших мобильных операторов, консенсус найден не был.

Так, в частности, по-прежнему нет единого мнения по поводу интерконнекта и роумингового тарифа.

Напомним, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин ранее заявлял, что тема роуминга между двумя странами будет закрыта в начале 2020-го.

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже два года. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и бывший посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

В 2017-м во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами.

Однако на прошедшей недавно белорусско-российской встрече на высшем уровне решение проблемы найдено не было. Как сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.

По словам союзного чиновника, работы в направлении отмены роуминга для граждан Беларуси и РФ будут продолжены.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.