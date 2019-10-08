В Минске на «Пролетарской» женщина бросилась под поезд метро

Очередное чрезвычайное происшествие в минском метро произошло сегодня рано утром.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, на станции Минского метрополитена «Пролетарская» (красная ветка) в 07:09 пассажирка бросилась под поезд на второй главный путь.

По информации пресс-службы «подземки», в 07:28 пассажирку достали из-под состава. Еще через пять минут движение по линии было восстановлено.

На месте происшествия работают «специалисты различных структур».