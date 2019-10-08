Лукашенко: мы семимильными шагами движемся к черте, за которой — пропасть

По мнению Александра Лукашенко, сегодня человечество находится у опасной черты, за которой находится пропасть. Об этом он заявил в белорусской столице на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

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Он подчеркнул, что Беларусь не может не волновать тот факт, что «градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела».

Лукашенко напомнил, что многие специалисты с обеих сторон недвусмысленно предупреждают, что «всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны».

Глава государства отметил, что в общий фундамент безопасности не добавляет устойчивости выход США И РФ из ДРСМД.

«Последний рубеж — договор по стратегическим наступательным вооружениям 2010 года. Если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года (в 2021 году) мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться. Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой — пропасть», — заявил президент.

Он подчеркнул, что у большинства стран есть основания подозревать друг друга, так как были отмечены «недружественные или даже агрессивные действия в прошлом», которые на долгие годы отравили двусторонние отношения.

Лукашенко считает, что необходимо вернуться к ценностям Хельсинского заключительного пакта и Парижской хартии для новой Европы: «Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и «ястребов», что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе совместимы».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне лидерами США Рональдом Рейганом и СССР Михаилом Горбачевым.

20 октября 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения Москвой. По мнению Вашингтона, российская сторона нарушила договор, создав ракету 9М729. В России эти обвинения опровергли, выдвинув встречные претензии. По мнению Москвы, договор нарушают США, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, которые разработаны для запуска крылатых ракет дальностью 2,4 тыс. км.

В декабре 2018 года США объявили, что выйдут из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Действие ультиматума США истекло 2 февраля. В тот же день госсекретарь США Майкл Помпео заявил о приостановлении участия Соединенных Штатов в ДРСМД. Одновременно с этим был начат процесс по окончательному выходу страны из договора, который занял полгода.