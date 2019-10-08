Видеофакт. «Форд» задним ходом пытался удрать от ГАИ

В сети появилось видео погони по Ольшанам экипажа ГАИ за автомобилем «Форд-Скорпио».

В опубликованном МВД ролике видно, как машина задним ходом пытается удрать. Водителю удалось таким образом проехать несколько перекрестков, на одном из которых он был заблокирован.

Как выяснилось в ходе разбирательства, беглец (19-летний местный житель) ранее был лишен прав за пьянство за рулем.

В настоящее время до судебного разбирательства его водворили в ИВС. Как сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова, сотрудники ГАИ составили несколько административных протоколов.