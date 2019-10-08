Маргвелашвили: без решения проблемы агрессии России не будет безопасного мира

Без решения проблем, с которыми столкнулись Грузия и Украина в результате действий России, не будет более безопасного мира.

Такое мнение высказал экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая 8 октября в Минске на пленарной сессии высокого уровня «В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы» в рамках II Форума «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

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По его словам, безопасность Грузии была подорвана «сразу после развала Советского Союза и признания независимости «оккупацией двух регионов страны в результате конфликта, который развернулся в начале 1990-х годов.

«В 2008 году мы стали жертвами трагической войны с Российской Федерацией. Регулярная российская армия зашла на территорию Грузии, оккупировала их, а после заявила, что две оккупированные зоны являются независимыми государствами», — отметил политик.

На основании этого проблемного исторического контекста Грузия сегодня «пытается строить новую систему безопасности», добавил он.

«Мы говорили, что реакция международного сообщества оказалась недостаточной, — напомнил Маргвелашвили. — Начиная с 2008 года мы подчеркиваем, что такого рода действия со стороны нашего соседа должны подвергаться большей критике и получать более адекватный ответ. В то время к грузинам не особо прислушивались. Хорошо ли было так делать — полагать, что раз конфликт уже произошел, давайте оставим его в таком виде? Наверное, нет. Потому что через 6 лет мы получили аналогичный конфликт с похожим сценарием уже в нашей дружественной Украине».

Экс-президент Грузии подчеркнул, что его страна открыта для новых дискуссий и диалогов, и считает, что форумов, подобных тому, который проводит «Минский диалог», должно быть как можно больше.

«Но мы должны признаться, что если у нас не будет решений для таких проблем, как в Грузии, Украине, у нас не будет более безопасного мира завтра и послезавтра, — убежден Маргвелашвили. — Эти конфликты появились в результате нарушения базовых правил игры, связанных с обеспечением европейской безопасности. Запуск искреннего диалога мы должны начать с признания того, что действительно имели факт нарушения принципов безопасности в Грузии, Украине и других местах».

«Начиная признавать, что это были нарушения правил, мы должны на основании этого строить новую систему безопасности, выработать рабочее решение. Мы должны признать, что нельзя оставлять старые проблемы нерешенными. Мы должны основываться на принципе суверенности наших соседей и взаимном уважении друг друга», — заявил Маргвелашвили.

Сегодня, по его словам, Грузия пытается строить «новую систему безопасности посредством европейского и евроатлантического процессов». Экс-президент выразил надежду на то, что партнеры Грузии по этим процессам «станут еще более активными в попытке построения новой системы безопасности».