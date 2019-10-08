Лукашенко: Беларусь уже более четверти века выступает чистым поставщиком международной безопасности

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Беларусь обладает уникальным геополитическим ресурсом, которым нужно воспользоваться, чтобы восстановить архитектуру европейской безопасности. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Беларусь предлагает собраться в Минске и обсудить существующие проблемы, подчеркнул Лукашенко.

«Мы прилагаем максимум усилий и намерены так же действовать и в дальнейшем. Для этого у нашей страны есть все необходимое», — сказал он.

По мнению главы государства, «само расположение белорусской земли, многовековые духовные и культурные традиции жизни белорусов, их мирный уклад и созидательный труд обуславливают нашу позицию. Добавьте к этому еще нашу историю. Мы навоевались как ни один другой народ, притом не мы инициаторами были этих войн и не за себя воевали порой».


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«Беларусь с момента обретения независимости и суверенитета уже более четверти века выступает донором стабильности, чистым поставщиком европейской и международной безопасности», — отметил Лукашенко.

«История успеха Беларуси как надежного партнера, который пользуется доверием и Востока, и Запада, могла бы стать ответом на вопрос, можно ли сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и конструктивного взаимодействия. В качестве первого шага в реализации этой амбициозной миссии мы объявили, что, несмотря на разрушение договора о ракетах средней и малой дальности, Беларусь, которая была полноправным участником, продолжит его выполнять, если не будет соответствующих внешних угроз для нашей страны», — заявил Лукашенко, сообщает БелаПАН.
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Тэги: геополитика международная безопасность Минский процесс Персона: Александр Лукашенко

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