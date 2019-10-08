Беларусь готова разработать политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе

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Беларусь готова разработать многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и малой дальности в Европе. Об этом 8 октября заявил Александр Лукашенко на форуме «Минского диалога», посвященного вопросам безопасности в Европе.

Фото пресс-службы президента Беларуси

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Такая декларация не будет равнозначной заменой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого вышли США и Россия, подчеркнул президент Беларуси.

«Но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений, — сказал он. — Надеемся, что такой документ получит поддержку многих государств и станет практическим вкладом в реализацию нашей инициативы о запуске международного диалога по безопасности. Совместные действия по сохранению достижений договора о ракетах средней и малой дальности в Европе могут стать важным шагом на этом пути».

Лукашенко предложил заинтересованным сторонам для обсуждения этого вопроса собраться в Минске, сообщает БелаПАН.
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Тэги: ДРСМД Персона: Александр Лукашенко

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