Беларусь готова разработать политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе

Беларусь готова разработать многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и малой дальности в Европе. Об этом 8 октября заявил Александр Лукашенко на форуме «Минского диалога», посвященного вопросам безопасности в Европе.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Такая декларация не будет равнозначной заменой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого вышли США и Россия, подчеркнул президент Беларуси.

«Но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений, — сказал он. — Надеемся, что такой документ получит поддержку многих государств и станет практическим вкладом в реализацию нашей инициативы о запуске международного диалога по безопасности. Совместные действия по сохранению достижений договора о ракетах средней и малой дальности в Европе могут стать важным шагом на этом пути».