Биржа: на торгах во вторник евро пошел вверх, а доллар — вниз

Белорусский рубль укрепил свои позиции к доллару и российскому рублю на торгах БВФБ во вторник, восьмого октября.

Так, из всех основных иностранных валют сегодня вырос только евро. Плюс составил 0,0018 пункта (+0,08%) — 2,2731 белорусского рубля.

В свою очередь доллар упал на 0,0012 пункта (-0,06%) — 2,0696 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0042 пункта (-0,13%) — 3,1888 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги пройдут в среду, девятого октября.