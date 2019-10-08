В Кремле не согласны с Лукашенко

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В Кремле не разделяют точку зрения Александра Лукашенко по поводу ситуации на юго-востоке Украины.


Лукашенко: Зеленский — настоящий политик, он хочет решить конфликт на Донбассе

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление Лукашенко, российская сторона не согласна с мнением белорусского президента.

Выступая на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», он подчеркнул, что «не надо говорить, что это не конфликт России и Украины, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны».

«Здесь можно только не согласиться с этим тезисом, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом. И Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», — приводит РБК слова Пескова.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Россия-Украина ситуация на юго-востоке Украины Персона: Дмитрий Песков

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