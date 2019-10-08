В Кремле не согласны с Лукашенко

В Кремле не разделяют точку зрения Александра Лукашенко по поводу ситуации на юго-востоке Украины.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление Лукашенко, российская сторона не согласна с мнением белорусского президента.

Выступая на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», он подчеркнул, что «не надо говорить, что это не конфликт России и Украины, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны».