Под Молодечно пьяного россиянина на внедорожнике задержали со стрельбой

Правоохранители из Молодечно во время погони открыли огонь по колесам внедорожника «Тойота Ленд Крузер» с российскими номерами после того, как водитель отказывался остановиться.

Как сообщается, поздно вечером шестого октября водитель «Тойоты» совершил ДТП у дома №67 на улице Великий Гостинец и попытался скрыться из города.

По словам заявителя, россиянин «агрессивно маневрировал, петляя по проезжей части из стороны в сторону».

В поле зрения милиции «Тойота» попала на дороге Молодечно — Сморгонь. На многочисленные требования остановиться водитель не реагировал.

В деревне Асаново правоохранителям и заявителю удалось блокировать машину. Выйти из автомобиля он также отказался.

«После чего мужчина, снова пытаясь скрыться, совершил столкновение со стоящим позади служебным автомобилем и едва не наехал на инспектора Госавтоинспекции. В результате сотрудником угрозыска было принято решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства», — сообщили в УВД Минской области.

После повреждения колес «Toйота» проехала еще четыре километра и в деревне Носилово съехала в кювет. Водитель попытался скрыться, но был задержан.

От медицинского освидетельствования фигурант отказался.

Как выяснилось, за рулем находился 42-летний гражданин РФ. У мужчины при себе было обнаружено два российских паспорта и два водительских удостоверения.

Составлены семь административных протоколов.