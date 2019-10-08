Макей прокомментировал «дурные выпады против Беларуси»

«Тому, что у нас сегодня меньше людей говорит на белорусском языке, нужно уделять определенное внимание. Если мы хотим сохранить нацию, народ, государство, то это само собой разумеющееся», — заявил 8 октября министр иностранных дел Владимир Макей журналистам на форуме «Минского диалога».

На просьбу БелаПАН прокомментировать публикации пророссийских телеграм-каналов, в которых Минск обвиняют в активной белорусизации в ущерб русскому языку, Макей сказал: «Абсолютно необоснованные, какие-то сумасшедшие, дурные выпады против Беларуси. В Беларуси два государственных языка — русский и белорусский. Ни в одной стране мира больше такого нет, чтобы русский был вторым государственным. Этим все сказано».

По словам Макея, внимание к белорусскому языку «не означает, что русский язык будет вытесняться из каких-то сфер, что мы настроены против России и русского народа».

«Почему-то никто не говорит о том, что в некоторых постсоветских государствах вообще убирают русский язык и переходят с кириллицы на латиницу и так далее», — отметил он.

Макей отметил, что за подобными публикациями в пророссийских телеграм-каналах в Минске наблюдают. «Думаю, что каких-то мер реагирования не требуется, но понятно, что мы отслеживаем», — сказал он.