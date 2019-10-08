Макей прокомментировал «дурные выпады против Беларуси»
«Тому, что у нас сегодня меньше людей говорит на белорусском языке, нужно уделять определенное внимание. Если мы хотим сохранить нацию, народ, государство, то это само собой разумеющееся», — заявил 8 октября министр иностранных дел Владимир Макей журналистам на форуме «Минского диалога».
На просьбу
По словам Макея, внимание к белорусскому языку «не означает, что русский язык будет вытесняться из каких-то сфер, что мы настроены против России и русского народа».
«Почему-то никто не говорит о том, что в некоторых постсоветских государствах вообще убирают русский язык и переходят с кириллицы на латиницу и так далее», — отметил он.
Макей отметил, что за подобными публикациями в пророссийских телеграм-каналах в Минске наблюдают. «Думаю, что каких-то мер реагирования не требуется, но понятно, что мы отслеживаем», — сказал он.