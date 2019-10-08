В итальянском посольстве открылся корпункт агентства ИЧЕ

Итальянское агентство по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний (ИЧЕ) открыло свой корпункт в Минске.

Выступая на церемонии открытия, посол Италии в Беларуси Марио Бальди отметил, что благодаря новому офису белорусские предприниматели смогут получать информацию и предложения относительно возможностей, предоставляемых итальянским рынком.

В свою очередь итальянские компании, заинтересованные в инвестировании или работе в Беларуси, смогут обратиться в белорусский корпункт ИЧЕ за содействием и поддержкой, добавил Бальди.

«Открытие корпункта ИЧЕ в посольстве Италии позволит еще больше увеличить товарооборот между Беларусью и Италией. В 2018 году товарооборот между Италией и Беларусью превысил 700 миллионов евро, но мы надеемся в 2020 году выйти на 1 миллиард евро», — отметил посол.

Он обратил внимание на то, что корпункт будет заниматься инновациями в отношениях между Беларусью и Италией. «Потому что Италия — это не только страна моды, мебели, но это еще страна, в которой налажена инновационная система производства — инновационная и передовая. Например, в сфере зеленых технологий», — сказал дипломат.

В Беларуси, заметил он, тоже получили развитие инновационные технологии. «Беларусь обладает большим потенциалом в области информатики, логистики, транспорта и строительства. Мы верим, что именно инновации станут почвой для развития отношений между Беларусью и Италией», — сказал Бальди.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, выступая на церемонии, заявил, что белорусская сторона также возлагает большие надежды по случаю открытия корпункта агентства ИЧЕ в Минске.

«Это ответ на растущие потребности деловых кругов Беларуси и Италии, который отражает и взаимный интерес к сотрудничеству, и даст существенный импульс развитию деловых и институциональных связей», — сказал Шестаков.

Он напомнил, что открытие корпункта стало следствием переговоров премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и вице-премьера Луиджи Ди Майо, которые прошли в феврале этого года.

По мнению Шестакова, с открытием офиса агентства ИЧЕ в Минске сформированы практически все условия, необходимые для развития торговых отношений между Италией и Беларусью. «Хотелось бы, чтобы очередь бизнесменов, стоящих в корпункт ИЧЕ, была больше, чем очередь в консульский отдел посольства Италии в Беларуси», — подчеркнул заместитель министра.