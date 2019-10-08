МТЗ планирует производить высокотехнологичные тракторы для Европы и Америки
Новой концепцией ОАО «МТЗ» предусмотрено создание модельного ряда современной техники для разных рынков сбыта, сообщила пресс-служба предприятия.
Как рассказал генеральный конструктор завода Андрей Стасилевич, различия между простыми и высокотехнологичными моделями будут существенные.
«Мы планируем, что развитие этих двух направлений будет протекать параллельно. То есть простая техника будет ориентирована на страны, где необходимы тракторы без наворотов и по демократичным ценам, а новая линейка техники — в основном на высокотехнологичные рынки Европы и Америки», — цитирует Стасилевича пресс-служба предприятия.
По его словам, «современный продукт потребует современных технологий». «Мы намерены выбрать лучшие технические решения и затем наладить их выпуск в Беларуси. Схема может быть разной: либо мы создаем совместное производство на нашей площадке, либо ищем зарубежного партнера-поставщика. Такой подход, кроме всего прочего, позволит поднять уровень нашего машиностроения в целом и послужит созданию новых высокотехнологичных рабочих мест в стране», — сообщил он.
В ближайших планах МТЗ, отмечает пресс-служба, — дополнить свою серийную продукцию теми свойствами, которых у нее сегодня нет, например, автоматическими трансмиссиями, системами автовождения. Предприятие намерено «максимально приблизить» свою продукцию к конечному потребителю. Генеральный конструктор пояснил, что основные элементы техники будут выпускаться в Беларуси, а ее сборка и окончательная комплектация — на заводах, «приближенных к рынкам сбыта».
|По официальным данным, рентабельность продаж Минского тракторного завода в I квартале 2019 года составила 6,5%, чистая прибыль — 18 млн 935 тысяч рублей. На экспорт за I квартал поставлено почти 7,3 тысячи единиц техники. По предварительной оценке, экспортирована продукции на 121,2 млн долларов. МТЗ, по данным предприятия, сегодня сотрудничает более чем с 60 государствами.