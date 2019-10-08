Беларусь не рассматривает возможность поставок ядерного топлива для БелАЭС из США
Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич после церемонии открытия Белорусского энергетического и экологического форума в Минске.
«Это новая информация, я не готов ее прокомментировать», — сказал он. Каранкевич считает необходимым дождаться завоза российского топлива и ввода АЭС в эксплуатацию. «Все вопросы дальнейшей эксплуатации будем рассматривать потом. Пока это не обсуждалось», — заявил министр.
Отвечая на вопрос БелаПАН о дате ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, он сообщил: «Работы ведутся на всех зданиях и сооружениях, первый блок имеет высокую степень готовности, практически завершены строительно-монтажные работы, уже осуществляются наладочные процедуры, ведутся предпусковые операции».
Каранкевич также заявил, что «все идет в соответствии с технологическими процессами, все готовится, чтобы получить разрешительные документы на завоз топлива».
Накануне заместитель министра энергетики США Рита Барануол высказала предложение о поставках ядерного топлива на БелАЭС. «США призывают Литву и Беларусь продолжать общение и сохранить прозрачность. Я бы сказала, что реакторы ВВЭР, сходные с устанавливаемыми на БелАЭС, безопасно работают в мире. В будущем топливо отчасти могли бы поставлять и американские поставщики топлива. Это уже делается на некоторых электростанциях в мире», — сказала Барануол 7 октября агентству