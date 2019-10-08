Уборщица минского кафе обворовывала коллег

В Первомайском районе в местное отделение милиции поступило два заявления о краже от работников кафе.

По данным ГУВД Мингорисполкома, у одной заявительницы пропал кошелек с деньгами и банковскими карточками, а у второй еще и рюкзак. Общая сумма ущерба — более 300 рублей.

Воровкой оказалась 43-летняя уборщица кафе, жительница Минской области. Женщина рассказала оперативникам, что забирала только деньги из кошельков, а остальные вещи выбрасывала. Все украденные деньги она потратила на спиртное.