Уборщица минского кафе обворовывала коллег

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В Первомайском районе в местное отделение милиции поступило два заявления о краже от работников кафе.

По данным ГУВД Мингорисполкома, у одной заявительницы пропал кошелек с деньгами и банковскими карточками, а у второй еще и рюкзак. Общая сумма ущерба — более 300 рублей.

Воровкой оказалась 43-летняя уборщица кафе, жительница Минской области. Женщина рассказала оперативникам, что забирала только деньги из кошельков, а остальные вещи выбрасывала. Все украденные деньги она потратила на спиртное.
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Тэги: уборщица кража спиртное Город: Минск

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